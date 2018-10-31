В Латакии зафиксировали нарушение режима прекращения огня

Одна из улиц в Латакии. Архивное фото

Одна из улиц в Латакии. Архивное фото

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в провинции Латакия в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"Так, в течение суток зафиксирован обстрел населенного пункта Этера провинции Латакия", — сказал он.

Савченко напомнил, что российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Также руководитель центра добавил, что в районах Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Ходер, Эс-Сахур города Алеппо оказана адресная благотворительная помощь 15 семьям погибших военнослужащих САР.

Он уточнил, что за прошедшие сутки представители центра провели две гуманитарные акции: в Акрабе провинции Дераа, в ходе которой выдано 300 продовольственных наборов общим весом 1,29 тонны, и в Телль-Мстабле провинции Алеппо, где было выдано 450 продовольственных наборов весом 1,95 тонны.

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