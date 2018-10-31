Западная коалиция прокомментировала заявления Минобороны по Сирии

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. В коалиции под руководством США назвали неправдой все последние заявления Минобороны РФ о ситуации на подконтрольной им территории Сирии.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в среду заявил, что коалиция во главе с США наносит удары в Сирии, применяя в том числе запрещенные международными конвенциями боеприпасы, из-за неизбирательности авиаударов коалиции за месяц на востоке Сирии погибли более 120 мирных жителей. Кроме того из-за неспособности США и "Сирийских демократических сил" эффективно бороться с террористами в Заевфратье, террористическая группировка "Исламское государство"* занимает ранее освобожденные территории, боевики в подконтрольной США зоне продолжают получать технику и вооружение и готовят провокации с хлором, заявили в российском военном ведомстве.

"Все неправда, других комментариев нет", — сказал РИА Новости представитель коалиции Шон Райан.