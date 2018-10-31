В Турции прокомментировали события на востоке Сирии

АНКАРА, 31 окт — РИА Новости. События, происходящие на территориях Сирии к востоку от реки Евфрат, которые при поддержке США контролируют силы самообороны сирийских курдов, не имеют отношения к борьбе с террористической группировкой ИГ*, заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник заявил о грядущей масштабной операции на востоке от Евфрата против сил самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

"Наш президент долгое время занимается Сирией. Насчет нашего присутствия там: разве мы хотим оккупировать, использовать эти земли? Мы там находимся с братскими целями. На востоке от Евфрата нам необходимо обеспечить свою национальную безопасность. Мы с сожалением видим, что под видом борьбы с ИГ* там происходят события, не имеющие отношения к этому. Не нужно играть с демографическим фактором (выдавливая из региона некурдское население)", — сказал Челик журналистам.

По его словам, Эрдоган донес эту позицию до участников четырехстороннего саммита лидеров Турции, РФ, ФРГ и Франции, который прошел в субботу в Стамбуле. "Этой встречей мы еще раз подчеркнули значимость Турции как важного игрока в регионе. Мы оцениваем этот саммит как поворотную точку", — добавил Челик.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию состоялась в субботу в Стамбуле с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Стороны, в частности, обсуждали ситуацию в провинции Идлиб, подчеркивая необходимость сохранения там режима перемирия. Также они отметили необходимость борьбы с терроризмом и призвали сформировать конституционную комиссию к концу года.