Минобороны заявило о нападениях боевиков из подконтрольной США зоны Сирии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Банды боевиков нападают на мирные населенные пункты из подконтрольного США района Эт-Танф на юге сирийского Хомса, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сирийские правительственные войска уже очистили территорию вокруг этой зоны от ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство"*). И именно из этой зоны, подконтрольной США, на мирные сирийские населенные пункты, как из табакерки, набегают банды боевиков. Причем боевиками этих отрядов беженцы из лагеря Эр-Рукбан становятся, в прямом смысле, за кусок хлеба", — сказал он.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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