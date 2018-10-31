В Минобороны рассказали о ситуации на подконтрольной США территории Сирии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Жители подконтрольной США "серой зоны", находящейся на восточном берегу Евфрата в Сирии, сообщают о репрессиях против арабского населения, которые проводятся не только боевиками террористической группировки "Исламское государство"*, но и отрядами Сирийских демократических сил (СДС), сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В российский Центр по примирению неоднократно обращались местные коренные жители с информацией о проведении репрессий против арабского населения. Причем, репрессии проводятся не только террористами ИГИЛ*, но и вооруженными отрядами СДС", — сказал он.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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