Российская военная полиция патрулирует линию разграничения рядом с Голанами

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российская военная полиция осуществляет патрулирование восстановленной линии разграничения в районе Голанских высот, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что в районе Голанских высот налаживается мирная жизнь, возвращаются беженцы, восстановлено международное автомобильное сообщение.

"Российская военная полиция оказывает помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, осуществляет патрулирование восстановленной линии разграничения в районе Голанских высот. В интересах полномасштабного возобновления деятельности миссии ООН на Голанах российские военнослужащие ведут мониторинг обстановки на шести расположенных вдоль линии разъединения сторон наблюдательных постах", — сказал Конашенков.

Он отметил, что с момента возобновления своей миссии в районе Голанских высот представители ООН не зафиксировали ни одного нарушения, которое было бы препятствием для их деятельности.

"Во многом, как вы понимаете, это происходит благодаря действиям российских военных", — подчеркнул официальный представитель МО РФ.

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