Боевики ИГ* в Сирии продолжают получать вооружение, заявили в Минобороны

Оружие, захваченное сирийскими военными во время военной операции против боевиков ИГ*. Архивное фото

Оружие, захваченное сирийскими военными во время военной операции против боевиков ИГ*. Архивное фото

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* в подконтрольной США зоне продолжают получать технику и вооружение, Россия отслеживает пути их поступления, создана спецкомиссия, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"По имеющимся данным, вооруженные формирования ИГИЛ* продолжают получать современную технику и вооружение. Мы внимательно отслеживаем пути поступления этих вооружений, для чего создана специальная комиссия", — сказал он.

*Запрещённая в России террористическая организация

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