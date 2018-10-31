В Минобороны заявили, что ИГ* вновь занимает территории в Сирии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Из-за неспособности США и "Сирийских демократических сил" эффективно бороться с террористами в Заевфратье, террористическая группировка "Исламское государство"* занимает ранее освобожденные территории, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Пользуясь неспособностью Соединенных Штатов и отрядов СДС эффективно бороться с террористами в Заевфратье, группировки ИГИЛ* вновь занимают ранее освобожденные территории", — сказал он.

Конашенков уточнил, что террористы ИГ* закрепились в районе населенных пунктов Хаджин, Эс-Суса, Эс-Сафана, Эль-Марашда И Эль-Багуз Эль-Фокани.