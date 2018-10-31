МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Социальные и межэтнические противоречия на подконтрольной США территории в Сирии разрастаются, перспектив улучшения ситуации не предвидится, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства подчеркнул, что незаконная оккупация США обширных районов Сирии "ни к чему хорошему для сирийцев не привела и не приведет". Он отметил, что террористы запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"* в зоне незаконной американской оккупации не уничтожены.

"Разрастаются социальные и межэтнические противоречия на территории, подконтрольной США, и перспектив улучшения ситуации в данном районе не просматривается", — заявил Конашенков.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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