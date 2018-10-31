В ЕС считают инвестирование в восстановление Сирии преждевременным

БРЮССЕЛЬ, 31 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз считает преждевременным связывать себя обязательствами по инвестированию в восстановление Сирии до тех пор, пока не будет запущен демократический процесс передачи власти в стране, заявила в среду представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.
При этом она подчеркнула, что ЕС полностью поддерживает миротворческие усилия спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, а также "усилия созвать заседание конституционного комитета Сирии как можно скорее этой осенью".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По оценке ООН, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек.
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