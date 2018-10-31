Минобороны: США спровоцировали гуманитарную катастрофу в лагере беженцев

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Катастрофическая гуманитарная ситуация сложилась в лагере беженцев "Рукбан" в Сирии после того, как США оккупировали район на юге Хомса, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате безответственных действий США, незаконно оккупировавших обширный сирийский район, в лагере беженцев "Эр-Рукбан" сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Более того, американские военные, уже не скрывая, ведут интенсивную подготовку вооруженных подразделений из числа местного населения", — сказал он.

Лагерь сирийских беженцев "Рукбан", расположенный на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс, на сегодняшний день находится в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танф. На прошлой неделе официальный представитель ООН в Дамаске Фадва Абд Раббо Баруд заявила, что доставка совместного конвоя ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца в лагерь беженцев "Рукбан" была отложена. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что причиной тому стали США, которые не в состоянии выполнить обязательства по обеспечению безопасности.

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