В Сирии из-за ударов коалиции за месяц погибли более 120 жителей

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Неизбирательность авиаударов коалиции во главе с США за месяц привела к гибели на востоке Сирии более 120 мирных жителей, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Несколько слов о тактике действий коалиции на восточном берегу Евфрата… Авиаудары характеризуются низкой эффективностью и самое главное — неизбирательностью, что безусловно приводит к большим жертвам среди мирного населения… Только за последний месяц в результате авиаударов по сирийским населенным пунктам на востоке Сирии погибло более 120 мирных жителей. Под огонь коалиции периодически попадают и бойцы курдских отрядов СДС (Сирийских демократических сил)", — сказал он.

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