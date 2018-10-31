В Минобороны отметили роль России в прекращении кровопролития в Сирии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия и ее партнеры по Астане сыграли решающую роль в прекращении кровопролития в Сирии и обеспечении перехода к мирной жизни, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Очевидно, что политическая воля, проявленная Россией и ее партнерами по Астане, сыграли решающую роль в прекращении кровопролития и обеспечении перехода к мирной жизни в Сирии", — сказал он.

Конашенков выразил убеждение, что лишь в рамках общесирийского политического диалога, основанного на признании суверенитета и территориальной целостности страны, возможно достичь полного урегулирования в Сирии.

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