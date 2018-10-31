В подконтрольной США зоне Сирии из-за терактов погибли иностранные военные

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В результате терактов в подконтрольной США зоне в Сирии есть потери среди иностранных военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным Конашенкова, с 1 сентября боевики запрещенной в РФ организации "Исламское государство"* совершили 57 террористических актов и нападений на представителей Сирийских демократических сил. Убито и ранено свыше 300 курдских ополченцев.

"По данным, полученным от местного населения Заевфратья, в результате этих терактов есть потери и среди иностранных военнослужащих", — сказал он.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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