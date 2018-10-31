В Минобороны рассказали о ситуации в Идлибе

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Количество случаев нарушения режима прекращения боевых действий в сирийской провинции Идлиб снизилось почти в четыре раза — с 773 в сентябре до 197 в октябре, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Важное значение для дальнейшей нормализации обстановки на территории Сирии имеет выполнение российско-турецкого соглашения от 17 сентября 2018 года о создании в Идлибской зоне деэскалации демилитаризованной зоны. Мы видим прилагаемые Турцией усилия для выполнения договоренностей по Идлибу. Количество случаев нарушения режима прекращения боевых действий снизилось почти в 4 раза — с 773 в сентябре до 197 в октябре", — сказал он.

Подписанный РФ и Турцией 17 сентября меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации предусматривает создание к 15 октября демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября — вывод из этой зоны тяжелого вооружения. При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю.

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