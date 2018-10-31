ИГ* с сентября совершило 57 терактов в подконтрольной США зоне в Сирии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. С сентября террористическая группировка "Исламское государство* осуществила в подконтрольной США зоне в Сирии 57 терактов и нападений на СДС, убиты и ранены свыше 300 курдских ополченцев, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, ситуация в подконтрольной США "серой зоне" на восточном берегу Евфрата в САР деградирует.

"Об этом свидетельствуют большое количество терактов и захватов заложников. Так, с 1 сентября игиловцами проведено 57 террористических актов и нападений на представителей Сирийских демократических сил. Убито и ранено свыше 300 курдских ополченцев", — сказал он.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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