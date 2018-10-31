Из демилитаризованной зоны в Идлибе вывели более 2450 боевиков

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе выведено более 2450 боевиков и 206 единиц техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Из демилитаризованной зоны выведено более 2450 боевиков незаконных вооруженных формирований и 206 единиц различной боевой техники, включая 31 танк, 22 орудия полевой артиллерии крупного калибра, 23 миномета и другое вооружение", — сказал он.

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