Богданов обсудил с послом Катара ситуацию в Сирии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Катара Фахдом Аль-Аттыйей обстановку в Сирии и положение в зоне Персидского залива, говорится в сообщении МИД РФ.

"31 октября специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Государства Катар в Москве Фахда Аль-Аттыйю по его просьбе", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что стороны обсудили ряд актуальных вопросов дальнейшего развития многоплановых российско-катарских отношений, а также ключевые аспекты ближневосточной проблематики с акцентом на складывающуюся обстановку в Сирии и положение в зоне Персидского залива.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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