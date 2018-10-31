Глава топливной компании Сирии рассказал об объемах импорта нефти из Ирана

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сирия импортирует два миллиона баррелей нефти в месяц из Ирана в связи с нехваткой нефти и нефтепродуктов, рассказал сирийской газете Al Watan генеральный директор государственной топливной компании Мустафа Хасвия.

"У министерства нефти есть кредитная линия с Ираном, через нее поставляется нефть при помощи двух танкеров в месяц, каждый из которых перевозит миллион баррелей, которые затем обрабатываются на НПЗ", — сообщил Хасвия.

Он добавил, что министерству также иногда приходится через частные компании закупать мазут и бензин.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Военно-политический кризис в Сирии продолжается с 2011 года. В феврале 2018 года Россия подписала с Сирией дорожную карту сотрудничества в сфере энергетики. Министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что она включает в себя поэтапную реализацию проектов в области геологоразведки, добычи нефти и газа, а также восстановление нефтегазовой инфраструктуры.

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