Нетаньяху оценил операцию по эвакуации "Белых касок" из Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "первосортной гуманитарной операцией" и "примером ответственного вмешательства" эвакуацию из Сирии членов организации "Белые каски".

Минувшим летом израильтяне по просьбе западных стран пропустили через свою границу и переправили в Иорданию несколько сот активистов, которые декларируют своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняются Дамаском и Москвой в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

"Я считаю, что это первосортная гуманитарная операция, которую мы провели вместе. Я считаю, что это пример того ответственного вмешательства, которое характеризует Канаду и Израиль", — сказал Нетаньяху на встрече в Иерусалиме с главой канадского МИД Христи Фриланд.

Он добавил, что в Израиле ценят готовность канадцев принять у себя большую группу эвакуированных "белых касок". Местный телеканал CBC News ранее сообщал, что на прошлой неделе в Канаду прибыли не менее 117 членов организации вместе с семьями.

Всего при содействии Израиля из юго-западных районов Сирии, где в это время шло наступление правительственных войск, были вывезены 422 активиста "Белых касок" и их родственников.

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