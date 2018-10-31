ДАМАСК, 31 окт — РИА Новости. Российские военные и представители ООН провели инспекцию постов в демилитаризированной зоне в районе Голанских высот на границе Сирии и Израиля с целью их дальнейшего восстановления.

Ранее представитель ВС РФ в Сирии Артур Титаренко сообщал, что боевики захватили и разрушили большинство большинство постов ООН со стороны сирийской границы.

Голанские высоты — спорная территория между Сирией и Израилем. До 1967 года входила в состав Сирии, в ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. Миротворческие посты ООН появились на Голанских высотах в 1974 году. После вторжения боевиков большая часть постов — их насчитывалось свыше 50 — была оставлена представителями ООН.

"При проведении совместного патрулирования с миссией ООН… мы посетили многие посты, которые они собирались представить к восстановлению. Практически все посты разбиты и разграблены", — отметил Титаренко.

Пост №85, который находится в южном районе деэскалации, является одним из немногих хорошо сохранившихся. Представители ООН покинули его в 2015 году после наступления боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра"*. Террористы организовали на территории поста цех, где собирались взрывные устройства, обустроили склад лекарств и протезов. Здесь же, по словам российских военных, производилось протезирование раненых террористов и их реабилитация. На территории поста жили женщины и дети, которые обеспечивали быт боевиков.

Террористов отсюда удалось выбить недавно — на зданиях до сих пор видны оставленные ими надписи с символикой группировки и обещаниями вновь вернуть себе эту территорию. "Недавно мы встречались с представителями миссии ООН, где с их стороны было выражено желание, чтобы мы провели рекогносцировку путей движения по данному посту и произвели его осмотр. После этого они примут решение о восстановлении поста и начале его функционирования", — добавил Титаренко.

Ожидается, что процесс восстановления постов ООН в демилитаризированной зоне начнется с января 2019 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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