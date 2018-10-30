Богданов обсудил с Рамзи ситуацию в Сирии

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял во вторник находящегося в Москве заместителя спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Рамзи Рамзи.

"В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация в Сирии и вокруг нее. При этом внимание было уделено продвижению политического урегулирования на базе решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. С российской стороны была акцентирована необходимость наращивания помощи САР на цели восстановления, в том числе в интересах скорейшего обеспечения условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц", — отметили в МИД РФ по итогам встречи.

Встреча в Москве состоялась через несколько дней после проведения саммита РФ-Турция-Германия-Франция по Сирии, где стороны в том числе призвали к скорейшему — до конца года — запуску работы конституционного комитета САР.

Нынешний спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что покинет этот пост по личным обстоятельствам в конце ноября.

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