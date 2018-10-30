В Сирию за сутки вернулись почти 500 беженцев

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Почти 500 сирийцев вернулись на родину за прошедшие сутки, следует из данных информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного во вторник.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 480 граждан, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" вернулись 132 беженца (женщин – 40, детей – 67), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 348 человек (женщин – 104, детей – 177)", — говорится в сообщении.

Всего с 18 июля 2018 года с территории иностранных государств вернулись 25 564 человек, в том числе из Ливана – 21 134, через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" – 12 571, "Телль-Калах" – 2 028, "Эль-Дабусия" – 1 834, "Эль-Кусайр" – 854, "Земрани" – 3 847, из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 4 430 человек.

По данным центра, за прошедшие сутки в Восточную Гуту (провинция Дамаск) также вернулись 29 человек, через пункт пропуска "Сальхиях" к местам постоянного проживания в провинциях Дейр-эз-Зор и Дамаск вернулись 186 человек, выведено 12 единиц техники, 16 голов домашнего скота.

Кроме того, по данным центра, инженерные подразделения САР продолжают разминирование местности. За сутки в населенных пунктах Телль-Биса, Гур, Хамидия (провинция Хомс), Эз-Зелаф (провинция Дамаск), Уфания, Шаукатлия, Хадар, Эль-Османия, Ксейба (провинция Эль-Кунейтра), Нава (провинция Дераа) они разминировали 10 гектаров территории, девять зданий и два километра дорог.

"Обнаружены и уничтожены 38 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе 11 самодельных взрывных устройств (СВУ)", — следует из сообщения.

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