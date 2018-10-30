Генсек ООН положительно оценил результаты соглашения по Идлибу

ООН, 30 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о существенном снижении военной активности в Идлибе после подписания соглашения о создании зоны деэскалации в этом районе между Россией и Турцией, говорится в очередном докладе по ситуации в Сирии.

"После обнародования этого соглашения в идлибской зоне деэскалации резко сократилась военная активность, а также отмечалось прекращение авиаударов", — говорится в докладе генсека.

При этом генсек отмечает, что "продолжают поступать сообщения о похищениях, нападениях с использованием самодельных взрывных устройств и других угрозах для гражданского населения".

"Организация Объединенных Наций и ее партнеры по гуманитарной деятельности продолжали готовиться к оказанию помощи с учетом возможного возобновления крупномасштабных военных действий в идлибской зоне и обусловленного этим массового перемещения населения", — заключается в докладе.

Подписанный РФ и Турцией 17 сентября меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации предусматривает создание к 15 октября демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября — вывод из этой зоны тяжелого вооружения. При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю.

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