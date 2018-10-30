В ООН объяснили решение отложить отправку помощи в Рукбан

ДАМАСК, 30 окт — РИА Новости. Решение ООН отложить отправку гумпомощи в лагерь беженцев Рукбан вызвано реальными угрозами, переговоры об отправке все еще ведутся, заявил координатор организации в Сирии Али аз-Заатари.

"Решение отложить отправку колонны с гуманитарной помощью в Рукбан основано на имеющейся информации о реальной угрозе безопасности колонны", — написал координатор в Twitter.

"Подтверждаю, что ведутся переговоры с целью определить способ доставки помощи, в то же время обеспечив безопасность сотрудников", — подчеркнул аз-Заатари.

Ранее глава МИД Иордании Айман Сафади заявил, что РФ, США и Иордания ведут переговоры с целью найти итоговое решение проблемы лагеря беженцев "Рукбан" на границе Сирии с королевством, при этом Иордания считает доставку гумпомощи в лагерь обязанностью САР и ООН.

Лагерь сирийских беженцев "Рукбан", расположенный на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс, на сегодняшний день находится в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танф. Ранее официальный представитель ООН в Дамаске Фадва Абд Раббо Баруд заявила, что доставка совместного конвоя ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца в лагерь беженцев "Рукбан" была отложена. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил в субботу, что причиной тому стали США, которые не в состоянии выполнить обязательства по обеспечению безопасности.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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