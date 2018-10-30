Сирия потребовала от ООН принять меры из-за выборов на Голанских высотах

ДАМАСК, 30 окт — РИА Новости. МИД Сирии направил письмо ООН, в котором назвал проводимые Израилем во вторник выборы на Голанских высотах продолжением легитимизации незаконных структур, а также призвал организацию принять меры в отношении Тель-Авива, сообщает гостелевидение САР со ссылкой на источник в ведомстве.

"Израильские оккупанты пытаются своими действиями легитимизировать по сути нелегитимные институты, представляющие их. Эти выборы — попытка продолжения дискриминационных проектов иудеизации и строительства поселений", — говорится в заявлении МИД. По словам источника в министерстве, Израиль, проводя выборы, пытается распространить действие своих законов на оккупированные территории.

Сирия пообещала вернуть Голанские высоты "рано или поздно всеми имеющимися способами и методами" и поддержала граждан, выступивших против выборов. МИД также призвал ООН "неотложно принять меры" по отношению к израильским властям с целью остановить оккупационную и поселенческую деятельность и прекратить агрессию против граждан на Голанских высотах.

Израильтяне во вторник выбирают местные органы власти — от депутатов поселковых советов до мэров больших городов, включая Иерусалим. Новацией нынешней кампании стала организация голосования в друзских деревнях на Голанских высотах, где многие жители отказываются принимать израильское гражданство и ограничиваются видом на жительство.

Это территория перешла под контроль Израиля в ходе Шестидневной войны 1967 года, а в 1981 году он ее аннексировал в одностороннем порядке. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.

Во вторник демонстранты, сохраняющие лояльность Сирии и отказывающиеся признавать израильский контроль над Голанами, выступили против выборов. Израильская полиция применила спецсредства против участников протестов.

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