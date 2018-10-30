Жители Голанских высот объявили всеобщую забастовку против действий Израиля

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Жители Голанских высот объявили о проведении всеобщей забастовки против проведения местных выборов в друзских деревнях, передает сирийское национальное агентство САНА.

Демонстранты, сохраняющие лояльность Сирии и отказывающиеся признавать израильский контроль над Голанами, выступают против местных выборов, которые впервые с начала оккупации проводятся в нескольких друзских деревнях, включая крупнейшую из них — Мадждаль-Шамс.

"Жители оккупированных (Израилем) сирийских Голанских высот объявили о (проведении) всеобщей забастовки завтра (в среду), выступая против действий Израиля, направленных на евреизацию", — пишет агентство.

Израильтяне во вторник выбирают местные органы власти — от депутатов поселковых советов до мэров больших городов, включая Иерусалим. Новацией нынешней кампании стала организация голосования в друзских деревнях на Голанских высотах, где многие жители отказываются принимать израильское гражданство и ограничиваются видом на жительство.

Это территория перешла под контроль Израиля в ходе Шестидневной войны 1967 года, а в 1981 году он ее аннексировал в одностороннем порядке. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.

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