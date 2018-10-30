Житель Ракки, чей дом был разрушен в ходе боев между войсками международной коалиции и террористами. 15 октября 2018

Житель Ракки, чей дом был разрушен в ходе боев между войсками международной коалиции и террористами. 15 октября 2018

ДАМАСК, 30 окт — РИА Новости. Поддержавшие террористические группировки страны должны возместить Сирии ущерб в сирийском или международном суде, заявил РИА Новости преподаватель права в Университете Дамаска и член сирийского парламента Мохаммед Хейр аль-Аккам.

"В правовом понимании эти страны должны взять на себя стоимость восстановления того, что было разрушено из инфраструктуры. Пострадавшие — и государство, и люди по отдельности — вправе подать иск к странам, которые, как доказано, поддерживали терроризм, и они должны компенсировать ущерб, к которому привела эта война, в сирийском суде или международном", — заявил аль-Аккам.

Он добавил, что власти ведут "предварительную работу", чтобы подать иск в международные суды, если не удастся вынести вердикты в сирийском. По его словам, в сирийских судах есть иски, поданные пострадавшими напрямую против "стран, финансировавших и поддерживавших террористические образования".

Какие именно страны имеются в виду, аль-Аккам не сказал.

Правовед отметил, что Сирия также выступает против санкций, которые являются "односторонними мерами", и не примет попытки увязать их возможное снятие с политическими уступками. Он добавил, что санкции Евросоюза повлияли на Сирию, но обеспечение товарами удалось компенсировать за счет торговли с Россией, Китаем и странами БРИКС.

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