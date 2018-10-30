Военные из Турции и США приступят к патрулированию сирийского Манбиджа

АНКАРА, 30 окт — РИА Новости. Турецкие и американские военнослужащие во вторник или среду начнут совместное патрулирование в сирийском Манбидже, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.Anadolu.
В начале июня Анкара и Вашингтон одобрили дорожную карту по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от террористической группировки "Исламское государство"* в июне 2016 года.
В начале октября пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что США затягивают выполнение своих обязательств по дорожной карте, согласно которой они должны были в течение 90 дней очистить Манбидж от YPG.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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