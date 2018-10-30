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Война в Сирии
Война в Сирии

Израильские силовики применили слезоточивый газ на Голанах

(обновлено: 15:15 30.10.2018)
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© AFP 2018 / Jalaa MareyИзраильские военные на Голанских высотах в районе границы с Сирией. Архивное фотоИзраильские военные на Голанских высотах в районе границы с Сирией. Архивное фото
© AFP 2018 / Jalaa Marey

ДАМАСК, 30 окт — РИА Новости. Израильские силовики применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против жителей деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, выступающих против проведения в ней израильских выборов, передает гостелевидение Сирии.

Вид на Сирию с контролируемой Израилем части Голанских высот. Архивное фото
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
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Во вторник утром местные жители собрались у школы в поселении Мадждаль-Шамс, чтобы препятствовать проведению выборов. В городе Кунейтра в то же время проходит массовое шествие в поддержку жителей оккупированных территорий. Участники демонстрации несут флаги Сирии и плакаты с лозунгами о том, что Голанские высоты непременно вернутся под контроль САР. В двух деревнях выборы уже отменили из-за решения кандидатов отказаться от участия в них.

"Оккупационные силы применили слезоточивый газ, шумовые гранаты и дымовые шашки, а также боевые пули против протестующих в деревне Мадждаль-Шамс", — передает корреспондент канала. Сообщается о случаях удушья среди стариков, детей и женщин.

Канал также сообщает, что израильские силы безопасности задержали нескольких из демонстрантов.

Сирийский флаг в районе Голанских высот. Архивное фото
© AFP 2018 / Jalaa Marey
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Израильтяне во вторник выбирают местные органы власти — от депутатов поселковых советов до мэров больших городов, включая Иерусалим. Новацией нынешней кампании станет проведение голосования в четырех друзских деревнях на Голанских высотах — впервые с 1967 года, когда эта территория перешла под контроль Израиля. Местные друзы в своей значительной части сохраняют лояльность Сирии, отказываются принимать израильское гражданство и даже к аполитичным местным выборам относятся неоднозначно.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года, затем израильский парламент принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Резолюцией ООН аннексия была признана незаконной, затем часть территории Голанских высот и населенный пункт Эль-Кунейтра были возвращены Сирии на условиях демилитаризации этой зоны и размещении там миссии ООН.

Во время вооруженного конфликта в Сирии территория перешла под контроль боевиков. В начале августа, после освобождения зоны от террористов, миссия ООН в сопровождении военной полиции РФ впервые с начала вооруженного конфликта в Сирии провела патрулирование зоны, заехав в нее с территории Сирии. Следующее патрулирование было проведено силами ООН самостоятельно, без сопровождения российских военных. Благодаря работе российской военной полиции из демилитаризованной зоны также было изъято все тяжелое вооружение, завезенное сюда боевиками.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

 

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