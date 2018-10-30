Израильские силовики применили слезоточивый газ на Голанах

ДАМАСК, 30 окт — РИА Новости. Израильские силовики применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против жителей деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, выступающих против проведения в ней израильских выборов, передает гостелевидение Сирии.

Во вторник утром местные жители собрались у школы в поселении Мадждаль-Шамс, чтобы препятствовать проведению выборов. В городе Кунейтра в то же время проходит массовое шествие в поддержку жителей оккупированных территорий. Участники демонстрации несут флаги Сирии и плакаты с лозунгами о том, что Голанские высоты непременно вернутся под контроль САР. В двух деревнях выборы уже отменили из-за решения кандидатов отказаться от участия в них.

"Оккупационные силы применили слезоточивый газ, шумовые гранаты и дымовые шашки, а также боевые пули против протестующих в деревне Мадждаль-Шамс", — передает корреспондент канала. Сообщается о случаях удушья среди стариков, детей и женщин.

Канал также сообщает, что израильские силы безопасности задержали нескольких из демонстрантов.

Израильтяне во вторник выбирают местные органы власти — от депутатов поселковых советов до мэров больших городов, включая Иерусалим. Новацией нынешней кампании станет проведение голосования в четырех друзских деревнях на Голанских высотах — впервые с 1967 года, когда эта территория перешла под контроль Израиля. Местные друзы в своей значительной части сохраняют лояльность Сирии, отказываются принимать израильское гражданство и даже к аполитичным местным выборам относятся неоднозначно.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года, затем израильский парламент принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией.

Резолюцией ООН аннексия была признана незаконной, затем часть территории Голанских высот и населенный пункт Эль-Кунейтра были возвращены Сирии на условиях демилитаризации этой зоны и размещении там миссии ООН.

Во время вооруженного конфликта в Сирии территория перешла под контроль боевиков. В начале августа, после освобождения зоны от террористов, миссия ООН в сопровождении военной полиции РФ впервые с начала вооруженного конфликта в Сирии провела патрулирование зоны, заехав в нее с территории Сирии. Следующее патрулирование было проведено силами ООН самостоятельно, без сопровождения российских военных. Благодаря работе российской военной полиции из демилитаризованной зоны также было изъято все тяжелое вооружение, завезенное сюда боевиками.

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