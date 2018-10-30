Песков прокомментировал ситуацию в Идлибе

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Угрозы срыва российско-турецких договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе нет, ситуация сложная, но Анкара прилагает изрядные усилия для выполнения своих обязательств, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока мы не видим угрозы", — ответил Песков на просьбу прокомментировать заявления главы МИД Сирии Валида Муаллема, который сказал, что ситуация в Идлибе указывает нежелание Турции выполнять свои договоренности, в контексте того, может ли такая позиция Дамаска угрожать российско-турецким договоренностям.

Песков пояснил, что в субботу в заявлении для прессы по итогам встречи в Стамбуле президент РФ Владимир Путин не только сказал, что Турция выполняет свои обязательства, но и отметил сложность ситуации. "Путин делал оговорку, что, безусловно, ситуация сложная, там продолжаются обстрелы и, к сожалению, не все идет по плану, по тому плану, как это в идеале планировалось — имеется в виду, наших турецких коллег", — заявил Песков.

"Путин сказал, что мы это встречаем с пониманием, потому что, действительно, ситуация чрезвычайно сложная. Но главное это то, что Россия действительно фиксирует, что турецкая сторона прилагает изрядные условия, чтобы все имеющиеся договоренности выполнить. Эта работа ведется, и ведется постоянно", — добавил он.

Он подчеркнул, что сирийская сторона будет проинформирована детально о том, как велись дискуссии в ходе саммита в Стамбуле.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию состоялась в субботу в Стамбуле с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Стороны, в частности, обсуждали ситуацию в провинции Идлиб, подчеркивая необходимость сохранения там режима перемирия. Также они отметили необходимость борьбы с терроризмом и призвали сформировать конституционную комиссию к концу года. Песков сообщил тогда РИА Новости, что Дамаск будет проинформирован об итогах саммита.

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