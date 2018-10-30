Эксперт рассказал о черном рынке сирийских артефактов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Черные рынки по продаже незаконно вывезенных ценностей из Сирии оцениваются в несколько сотен тысяч долларов, однако их объемы преувеличены и несравнимы с масштабами контрабанды нефти или наркотрафиком, считает директор Музея Востока Александр Седов.

По данным европейских СМИ, в 2015 году через террористическую группировку "Исламское государство"*, согласно экспертным оценкам, прошли около 100 тысяч артефактов из стран Ближнего Востока.

"Такой рынок есть, но … состояние этого рынка и его объем несколько переоценены. Конечно, он большой. Речь идет о сотнях тысяч долларов. И нелегальная торговля и вывоз древностей из стран Ближнего Востока и Сирии, конечно, существуют, но тут такое дело — он несопоставим с нелегальной торговлей нефтью или наркотиками, например. Это просто явления разного масштаба, разного порядка. Но, тем не менее, он большой, и с ним пытаются бороться. Это достаточно сложно", — сказал Седов РИА Новости.

Директор музея, отвечая на вопрос о судьбе таких артефактов, добавил, что, поскольку продажа таких вещей на легальном рынке практически невозможна, то они сразу же уходят в частные коллекции.

"Ни один уважающий себя аукционный дом — Sotheby's, Christie's — если есть сомнения в происхождении того или иного артефакта, он не возьмет к себе для продажи. Все это опущено на уровень "серых" и "черных" аукционщиков и дилеров", — объяснил директор музея.

Седов подчеркнул, что Интерпол и сами сирийцы очень активно занимаются поиском и возвращением артефактов, незаконно вывезенных из Сирии.

"Я был в Дамаске год назад, и там была небольшая выставка уже возвращенных этих предметов, и они показали те вещи, которые им удалось вернуть, и фотографии тех вещей, которые они планируют вернуть. В основном это были предметы из соседних стран — утекают же в соседние страны: Турцию, Ливан", — добавил он.

Помнению директора музея, в Россию такие артефакты попасть могут, но Музей Востока с такой проблемой не сталкивался.

"Скажем так, к нам в музей не приносили. Хотя я знаю, что в других музеях иногда что-то появляется", — подчеркнул Седов.

Совет безопасности ООН еще в 2015 году запретил приобретение предметов древности, незаконно вывезенных из стран Ближнего Востока. Такая мера вызвала одобрение многих стран Запада.

Террористические группировки, которые действовали в Сирии, нанесли большой ущерб памятникам истории, в частности, разрушили древнюю Пальмиру и уничтожили в Алеппо около 30% зданий, которые были объектами всемирного наследия. В настоящее время памятники истории восстанавливаются при участии специалистов из России и Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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