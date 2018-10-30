Восстановление поселка Друша в сирийской провинции Дамаск займет полгода

ДАМАСК, 30 окт — РИА Новости. Полное восстановление поселка Друша в сирийской провинции Дамаск, сильно пострадавшего в ходе войны, завершится в течение полугода, основные строительные работы будут закончены в течение месяца, сообщили представители местных властей и подрядных организаций.

"Полностью восстановить инфраструктуру в поселке планируется в течение ближайшего полугода", — отметил представитель местных властей.

Электричество уже есть в каждом квартале поселка, остается только подключить дома, на что уйдет несколько дней, после чего начнется восстановление водоснабжения. "В моей бригаде 25 электриков. Нам присылают материалы по государственной программе. Работаем планомерно, больше времени уходит на объекты, где приходится ставить опоры для линий электропередачи", — пояснил начальник бригады электриков Ибрагим Джумаа.

По данным местных властей, пятая часть разрушенных домов уже восстановлена. "Мы прилагаем массу усилий, работаем здесь уже 25 дней, нам надо еще 20, и мы тут все закончим", — рассказал начальник строительной организации Имад Мухаммед.

Местные жители также принимают участие в этих работах, власти снабжают их стройматериалами. По словам жительницы поселка Фат Машбиб, она с внуками бежала из Друши три года назад, когда боевики начали обстреливать населенный пункт из танков и пушек. Несколько месяцев назад семья вернулась назад и за это время уже успела восстановить кровлю и стены своего дома, сильно пострадавшего от попаданий снарядов.

Впервые за долгие годы в поселке возобновила работу школа — ее здание сильно пострадало во время обстрелов. Несмотря на то, что ее ремонт еще не завершен, а некоторым ученикам даже не хватает парт, занятия в ней уже начались. "Ремонт прекращать нельзя, чтобы не пришлось отменять занятия. Строители обещают, что успеют все закончить в срок", — отметил учитель начальных классов Ильяс Абу Хаддам.

По информации российского Центра приема, распределения и размещения беженцев с 18 июля 2018 года на территории Сирийской Арабской Республики восстановлены 251 образовательное и 108 медицинских учреждений, отремонтированы пять автомобильных мостов и 793 километра автомобильных дорог, проложены 720 километров линий электропередачи, введены в эксплуатацию 98 объектов водоснабжения, 99 хлебопекарен, 109 электроподстанций и 33 промышленных предприятия.

Сейчас в 300 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Латакия, Хама, Хомс ведутся работы по восстановлению и ремонту 186 школ, 164 дошкольных учреждений, 160 хлебопекарен, 189 водонасосных станций, 166 электроподстанций, 159 медицинских учреждений, 1913 жилых домов и 84 культовых сооружений.

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