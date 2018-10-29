Террористы доставили в Алеппо из Идлиба емкости с отравляющими веществами

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Емкости с отравляющими веществами, необходимыми для провокации, террористы уже доставили в населенные пункты Азаз, Мареа и Чобанбей сирийской провинции Алеппо из Идлиба, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"Ранее в указанные населенные пункты из города Джиср-Эш-Шугур провинции Идлиб на закрытых грузовиках были доставлены емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором", — приводит его слова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщал, что боевики совместно с членами организации "Белые каски" перевезли отравляющие вещества из города Джиср-аш-Шугур в поселение Хирбет Амуд в провинции Идлиб.

В конце сентября заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что "боевики в Идлибе при помощи псевдогуманитарных сообщников террористов из "Белых касок" продолжают подготовку постановочных акций по инсценировке применения химического орудия".

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В МИД России заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.

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