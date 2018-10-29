Боевики готовят новую провокацию с отравляющими веществами в Идлибе

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Боевики готовят очередную провокацию с использованием отравляющих веществ в Идлибской зоне деэскалации для обвинения Вооруженных Сил Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"Боевики незаконных вооруженных формирований не оставляют своих попыток дестабилизировать обстановку в Идлибской зоне деэскалации. В российский Центр по примирению от жителей провинции Алеппо поступила информация о подготовке ими очередной провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения", — приводит его слова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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