Коалиция опровергла сообщения о применении боеприпасов с фосфором в Сирии

ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. В коалиции США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* опровергли сообщения государственных сирийских СМИ о том, что коалиция применила запрещенные боеприпасы с белым фосфором.

"Что касается применения фосфора, то это полная ложь", — заявил РИА Новости официальный представитель коалиции полковник Шон Райан.

Как сообщило ранее сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на местные источники, авиация международной коалиции во главе с США в очередной раз применила запрещенный международными конвенциями белый фосфор при авиаударе по сирийскому городу Хаджин на востоке страны.

Ранее сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных в применении, как они утверждают, боеприпасов с фосфором и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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