МИД ответил на обвинения по формированию конституционной комиссии Сирии

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Обвинения сирийской оппозиции, что Россия якобы не согласилась с представленным ООН списком третьей части конституционной комиссии по Сирии, не соответствуют действительности, Москва в этом вопросе ничего не решает, а лишь помогает, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Ранее генсек Сирийского комитета по переговорам Сафван Аккаш заявил, что список третьей части конституционной комиссии — представители гражданского общества Сирии — "должна была составить ООН, но он не устроил иранцев, русских и режим".

"Это не соответствует действительности. Мы (в этом вопросе) ничего не решаем, наоборот, помогаем", — сказал Богданов журналистам, комментируя заявление представителя СКП.