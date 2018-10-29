Коалиция вновь применила белый фосфор при авиаударах по сирийскому Хаджину

ДАМАСК, 29 окт – РИА Новости. Авиация международной коалиции во главе с США в очередной раз применила запрещенный международными конвенциями белый фосфор при авиаударе по сирийскому городу Хаджин на востоке страны, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на местные источники.

"Международная коалиция нанесла авиаудары по городу Хаджин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор с использованием белого фосфора", — говорится в сообщении агентства.

Коалиция наносила аналогичный удар по городу 13 октября. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

* Террористическая организация, запрещенная в России.