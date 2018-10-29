Генсек ООН попросил Совбез продлить резолюцию по гуманитарной помощи Сирии

ООН, 29 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к Совбезу с просьбой продлить мандат резолюции по гуманитарной помощи жителям Сирии, заявил в понедельник замгенсека по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

"Генеральный секретарь и я призываем Совет возобновить резолюцию еще на 12 месяцев", — сказал Лоукок, уточнив, что "эта поддержка важна для нуждающихся"

Он сообщил, что "за первые девять месяцев 2018 года более 750 тысяч человек в среднем каждый месяц получали продовольственную помощь через трансграничную деятельность ООН".

"Именно по этой причине сохранение положений резолюций 2165 и 2393 остается исключительно важным", — добавил замгенсека.

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