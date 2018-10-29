Соглашение России и Турции по Идлибу дало надежду населению, заявили в ООН

ООН, 29 окт — РИА Новости. Достигнутое Россией и Турцией соглашение по Идлибу дало надежду и передышку жителям этого города, заявил в понедельник на заседании Совбеза ООН заместитель генсека всемирной организации по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

"(после достижения соглашения — ред.) Мы видели проблески надежды в течение нескольких недель, относительную тишину с момента достижения соглашения, для миллионов людей в Идлибе очень важно, чтобы это было так", — сказал Лоукок.

Он напомнил, что свое прошлое выступление закончил вопросом, поможет ли соглашение Турции и России по Идлибу, станет ли началом более стабильного будущего для миллионов гражданских лиц в той части страны.

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. По словам Путина, стороны должны были к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок. При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю.

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