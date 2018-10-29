Иракское ополчение заявило о готовности к борьбе с ИГ* на границе с Сирией

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Иракское народное ополчение "аль-Хашд аш-Шааби" заявило в понедельник о мобилизации своих сил на границе с Сирией из-за продвижения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в боях против арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).

"Все отряды ополчения на иракско-сирийской границе приведены в состояние полной боеготовноти ввиду последних событий в регионе и перехода ряда позиций SDF в руки ИГ*. Отряды готовы к любой чрезвычайной ситуации и к отражению атак ИГ*, учитывая, что боевики пользуются плохими погодными условиями для проникновения ближе к позициям", — говорится в заявлении пресс-службы ополчения.

В провинции Дейр-эз-Зор уже больше двух недель продолжаются песчаные бури, затрудняющие видимость.

В заявлении ополчения отмечается, что на данный момент ситуация находится под полным контролем.

Альянс SDF был создан в 2015 году из курдских и арабских отрядов оппозиции и сотрудничает с международной коалицией во главе с США. SDF контролируют территории Сирии к востоку от Евфрата. Ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" было создано летом 2014 года, после того как боевики ИГ* захватили второй по значимости город в Ираке Мосул. По данным руководства шиитских ополченцев, под ружьем в ополчении состоит свыше 100 тысяч человек. Отдельные отряды получившей правительственный статус организации участвовали в боях в ряде сирийских городов на стороне официального Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в России.