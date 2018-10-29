В Сирию за сутки вернулись более 450 человек

В лагере Сирийских Беженцев Заатари на севере Иордании в провинции Аль-Мафрак. Архивное фото

В лагере Сирийских Беженцев Заатари на севере Иордании в провинции Аль-Мафрак. Архивное фото

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Более 450 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 459 граждан, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" вернулись 115 беженцев (женщин – 36, детей – 58), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 344 человека (женщин – 106, детей – 175)", — говорится в документе.

Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 1 134 человек. За прошедшие сутки российской стороной проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой в Хаззэ (провинция Дамаск) выдано 300 продовольственных наборов общим весом 1,29 тонны. Кроме, того фондом имени Ахмата Кадырова проведена благотворительная акция в Алеппо, в ходе которой населению выдана одна тонна хлеба.

Уточняется, что в Сальхиях (провинция Дейр-эз-Зор) и Абу-Эд-Духур (провинция Идлиб) медицинская помощь оказана 515 жителям, в том числе 228 детям.

Добавляется, что инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожены 43 взрывоопасных предмета, в том числе шесть самодельных взрывных устройств.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>