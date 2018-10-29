В Сирию за сутки вернулись более 450 человек

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Более 450 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.
Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 1 134 человек. За прошедшие сутки российской стороной проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой в Хаззэ (провинция Дамаск) выдано 300 продовольственных наборов общим весом 1,29 тонны. Кроме, того фондом имени Ахмата Кадырова проведена благотворительная акция в Алеппо, в ходе которой населению выдана одна тонна хлеба.
Уточняется, что в Сальхиях (провинция Дейр-эз-Зор) и Абу-Эд-Духур (провинция Идлиб) медицинская помощь оказана 515 жителям, в том числе 228 детям.
Добавляется, что инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожены 43 взрывоопасных предмета, в том числе шесть самодельных взрывных устройств.
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