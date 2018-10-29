Из музея в Ракке украли более 4,5 тысячи экспонатов

ДАМАСК, 29 окт – РИА Новости. Музей сирийского города Ракка в результате разграбления террористами лишился более 4,5 тысячи экспонатов, ситуация в нём, а также музее города Идлиб катастрофическая, заявил РИА Новости глава дирекции музеев в Управлении культурного наследия и музеев Сирии Мухаммад Назир Авад.
Что касается музея Идлиба, заявил Авад, то он вне контроля сирийских властей, власти не знают ничего о хранящихся там ценностях и информация об этом довольно туманна. "Поэтому он приравнивается к разграбленному", — отметил Авад.
"Мы считаем, что в музеях Идлиба и Ракки ситуация катастрофическая. Из других музеев также выкрали несколько экспонатов, к примеру, из музея Хомса, Пальмиры, также из Дераа, в частности города Босра", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что для определения точного списка украденного из Босры и Дераа необходимо время, учитывая, что они лишь недавно были освобождены от террористов.
По его оценкам, боевики украли из Пальмиры порядка 250-270 "маленьких" артефактов.
Город Ракка находится под контролем арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил", действующих совместно с международной коалицией во главе с США. Большая часть провинции Идлиб находится под контролем разрозненных оппозиционных группировок. Сирийская армия в конце июля завершила операцию по освобождению провинции Дераа.
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