Контактов с "малой группой" по Сирии не планируется, заявили в МИД

Участники встречи по Сирии на заседании в Астане. Архивное фото

Участники встречи по Сирии на заседании в Астане. Архивное фото

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Страны астанинского формата по Сирии поддерживают постоянные контакты с отдельными членами "малой группы", формализованных контактов между двумя объединениями пока не планируется, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"У нас постоянные контакты с членами малой группы, пока формализованных контактов между двумя группами не планируется. В этом смысле обмен мнениями в Стамбуле был очень важным", — заявил дипломат.