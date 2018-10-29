В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в понедельник в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В Минобороны добавили, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция. В населенном пункте Хаззе провинции Риф Дамаск выдано 300 продовольственных наборов, весом 1,29 тонны.
В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>