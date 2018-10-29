МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Дата следующего раунда переговоров по Сирии в астанинском формате с участием делегаций РФ, Турции и Ирана пока не определена, предварительно встреча запланирована на конец ноября, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на переговорах.

"Пока не определена. Предварительно — конец ноября", — сказал собеседник агентства.

Ранее глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил журналистам, что очередной раунд переговоров по Сирии делегаций стран-гарантов может пройти в столице Казахстана в конце ноября — начале декабря. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин подтвердил 25 октября, что новая встреча высокого уровня в Астане согласовывается.

В Казахстане прошли девять раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Главным решением встреч в Астане стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. Десятый раунд в астанинском формате прошел 30-31 июля впервые не в столице Казахстана, а в Сочи.

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