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Война в Сирии
Война в Сирии

В Дамаске показали восстановленную скульптуру Льва богини Аллат из Пальмиры

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© AFP 2018 / Louai BesharaНа территории Национального музея в Дамаске, Сирия. Архивное фотоНа территории Национального музея в Дамаске, Сирия. Архивное фото
© AFP 2018 / Louai Beshara

ДАМАСК, 29 окт — РИА Новости. Скульптуру Льва богини Аллат, взорванную в сирийской Пальмире боевиками, восстановили в Дамаске и выставили для посетителей Национального музея, рассказал журналистам директор Пальмирского музея Халил-Ал-Халили.

Национальный музей в Дамаске, Сирия. 28 октября 2018
© AFP 2018 / Louai Beshara
Национальный музей Дамаска открылся для посетителей впервые с 2012 года

Национальный музей Дамаска открылся в воскресенье для посетителей впервые за шесть лет после начала сирийского конфликта.

Одним из важнейших экспонатов, представленных в музее для посетителей, является Лев богини Аллат (древнеарабское божество) — эта скульптура украшала один из храмов Пальмиры. Она представляет собой 3,5-метровую статую льва, охраняющего газель. Археологи обнаружили ее в 1977 году.

"Когда боевики захватили Пальмиру, они взорвали этот памятник, а когда их оттуда выбили, мы по частям привезли скульптуру сюда, в Дамаск, чтобы восстановить", — отметил директор Пальмирского музея Халил-Ал-Халили.

Древняя Пальмира на закате. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Археологический памятник собирали по фрагментам. "К сожалению, одна часть монумента была утеряна. И, представьте наше счастье, когда две недели назад мы обнаружили его в музее Пальмиры. Это нос газели", — отметил генеральный директор управления античности и музеев Сирии Махмуд Хамуд. Сейчас над дальнейшей реставрацией памятника работают специалисты из Сирии и Польши.

По словам археологов, им предстоит большая работа по восстановлению артефактов. Специально к открытию музея в Дамаск приехали более 20 археологов из-за рубежа, которые до войны занимались раскопками в Сирии. По словам польского ученого Бартоша Марковски, может потребоваться усилия целого поколения реставраторов, чтобы спасти древности.

Национальный музей Дамаска располагается в центре сирийской столицы. Сбор экспонатов для него был начат в 1919 году, здание, в котором он сейчас располагается, построили в 1936 году.

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