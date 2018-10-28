В двух сирийских провинциях зафиксировали нарушения режима прекращения огня

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня зафиксированы в провинциях Латакия и Хама в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Владимир Савченко.

"Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Икко провинции Латакия и населенного пункта Телль-Хуайр провинции Хама", — сказал он.

Савченко напомнил, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах. Также руководитель Центра добавил, что в районах Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Ходер, Эс-Сахур города Алеппо оказана адресная благотворительная помощь 15 семьям погибших военнослужащих САР.

Он уточнил, что за прошедшие сутки представителями Центра была проведена одна гуманитарная акция в Хатле провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой было выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны.