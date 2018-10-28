Красный полумесяц доставил гумпомощь в пострадавшие от паводка районы Сирии

ДАМАСК, 28 окт – РИА Новости. Сирийский Красный полумесяц доставил гуманитарную помощь жителям района сирийского города Хасеке на северо-западе страны, пострадавшим от разлива реки в результате мощных ливней, сообщается в пресс-релизе организации.

Помощь была оказана жителям района Меридиан, наиболее близко расположенного к реке.

"Команда оказания помощи провела необходимую оценку ущерба и регистрацию пострадавших, в то время как другие команды раздали 130 продуктовых пайков, предоставленных Международным Комитетом Красного Креста", — сообщается в опубликованном на сайте гуманитарной организации релизе. Отмечается, что группы первого реагирования организации помогали населению справиться с разгулом стихии.

Мощные ливни обрушились на Хасеке в пятницу, что привело к разливу реки Хабур и материальному ущербу. О пострадавших не сообщалось.

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