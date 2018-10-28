Залы Национального музея Дамаска будут постепенно открывать с 2019 года

ДАМАСК, 28 окт – РИА Новости. Ремонтируемые сейчас залы Национального музея Дамаска будут постепенно открываться для широкой публики, начиная с 2019 года, заявил заместитель главы дирекции раскопок и исследований культурного наследия Управления исторического наследия и музеев Сирии Хаммам Саад.

Национальный музей Дамаска возобновил в воскресенье работу впервые с 2012 года. Посетители пока могут увидеть только одно крыло музея, где выставлены экспонаты различных эпох. Саад рассказал, что в музее перед войной было четыре тематических части: доисторическая, древность Востока, классический, исламский. В 2009 году в рамках итальянско-сирийского проекта была завершена реконструкция "классического" зала.

"Сегодня мы открыли именно классическое крыло. Там мы расположили экспонаты из следующих залов: доисторический, древность Востока, исламский. Старые залы остальных частей музея сейчас ремонтируются. Они будут постепенно один за одним открываться, начиная с 2019 года", — рассказал Саад.