Залы Национального музея Дамаска будут постепенно открывать с 2019 года

ДАМАСК, 28 окт – РИА Новости. Ремонтируемые сейчас залы Национального музея Дамаска будут постепенно открываться для широкой публики, начиная с 2019 года, заявил заместитель главы дирекции раскопок и исследований культурного наследия Управления исторического наследия и музеев Сирии Хаммам Саад.
"Сегодня мы открыли именно классическое крыло. Там мы расположили экспонаты из следующих залов: доисторический, древность Востока, исламский. Старые залы остальных частей музея сейчас ремонтируются. Они будут постепенно один за одним открываться, начиная с 2019 года", — рассказал Саад.
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